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Число новых выявленных случаев коронавируса в России превысило 17 тысяч (17 340), за все время в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 340 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 807 (27,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрировано 1 480 646 случаев заболевания в стране. Темп прироста вырос до 1,2%.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.