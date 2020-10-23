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Мурашко заявил об ухудшении эпидситуации в мире 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в течение последних нескольких недель эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире ухудшается.

«К сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточном приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Также сообщалось, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи
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Общество , Видео , Михаил Мурашко , ВОЗ , РИА Новости
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