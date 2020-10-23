Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в течение последних нескольких недель эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире ухудшается.
«К сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — приводит РИА Новости слова министра.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточном приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Также сообщалось, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи