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Американские социологи назвали лучший возраст для счастливого брака 

Мир24 35 минут назад
Американские социологи установили идеальный возраст для счастливого брака, пишет портал Marriage.com.
В результате расчетов социологи выяснили, что лучше всего вступать в браке в возрасте от 28 до 32 лет. Считается, что в это время риск разводов минимален, поскольку партнеры четко представляют свои ожидания от семейной жизни. При этом они готовы выполнять повседневные дела, энергии для этого хватает.
К 30 годам люди также становятся более стабильными финансово. К этому периоду партнеры обычно успевают насладиться одиночной жизнью и приобрести необходимые знания о воспитании детей. Однако брак в более раннем возрасте мотивирует людей больший заработок и позволяет воспитать детей раньше. Благодаря этому супруги после 30 лет смогут посвятить больше времени на себя и своего любимого.
Большинство россиян выступают «за» официальный брак: 78% опрошенных считают обязательной регистрацию брака в ЗАГСе. Консервативных взглядов на семейную жизнь придерживается, в основном, старшее поколение. Сожительство без регистрации одобряет абсолютное меньшинство россиян в возрасте от 60 лет и старше (5%).
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