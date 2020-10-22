AliExpress назвал популярные покупки россиян

Российский сегмент международного маркетплейса AliExpress выделили покупательские тренды россиян этого сезона, сообщает ИА DEITA.RU.

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Согласно данным аналитиков торговой онлайн-площадки, главным аксессуаром осени-2020 оказались так называемые ленивые шнурки – эластичные шнурки, соединенные застежкой и не нуждающиеся в завязывании, пишет Lenta.ru.

Хотя покупки заметно отличаются в зависимости от региона, оказалось, что естьесть и общие места. Девушки в последнее время особенно активно закупились теплыми спортивными костюмами, а вот парни часто стали останавливать выбор на флисовых худи.