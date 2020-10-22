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Худи и ленивые шнурки: AliExpress назвал популярные покупки россиян

Deita.ru
14 часов назад
Российский сегмент международного маркетплейса AliExpress выделили покупательские тренды россиян этого сезона, сообщает ИА DEITA.RU.
AliExpress назвал популярные покупки россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно данным аналитиков торговой онлайн-площадки, главным аксессуаром осени-2020 оказались так называемые ленивые шнурки &ndash; эластичные шнурки, соединенные застежкой и не нуждающиеся в завязывании, пишет Lenta.ru.
Хотя покупки заметно отличаются в зависимости от региона, оказалось, что естьесть и общие места. Девушки в последнее время особенно активно закупились теплыми спортивными костюмами, а вот парни часто стали останавливать выбор на флисовых худи.
Женские траты на одежду оказались в 4,5 раз больше мужских. Самой дорогой покупкой этого типа оказалась шуба за 115 тысяч рублей &ndash; она уехала в Казань.
Общество,РИА "Дейта",Lenta.ru,
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