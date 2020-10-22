Суд обязал Google снять ограничения на фильм «Беслан» на YouTube

Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на портале YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Решением Таганского районного суда исковые требования прокурора Москвы удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина", — сказал представитель суда.