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Суд в Москве обязал Google снять ограничения на просмотр фильма «Беслан» на YouTube 

ТАСС и ещё 2 16 часов назад
Суд обязал Google снять ограничения на фильм «Беслан» на YouTube
Фото: аккаунт Александра Рогаткина в Facebook
Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на портале YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением Таганского районного суда исковые требования прокурора Москвы удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина", — сказал представитель суда.

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Общество , Google , Москва
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