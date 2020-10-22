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Мосгорсуд изменил приговор Ефремову 

Вероника Полынина 14 минут назад
Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову до 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил актера к 8 годам заключения за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
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Во время рассмотрения апелляции Ефремов назвал работу с адвокатом Эльманом Пашаевым ошибкой, заявив, что именно защитник настаивал на непризнании вины. Артист обещал бросить пить и поставить памятник погибшему Захарову.

«Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения», — цитирует Ефремова «Коммерсант».

Адвокаты Ефремова просили изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на том, чтобы оставить приговор Пресненского суда неизменным.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
Комментарии 9
Общество , Видео , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН
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