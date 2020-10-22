«Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения», — цитирует Ефремова «Коммерсант».