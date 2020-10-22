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Ефремов в последнем слове попрощался с алкоголем 

Газета.Ru 17 часов назад
Ефремов в последнем слове попрощался с алкоголем
Фото: Газета.Ru
Актер Михаил Ефремов на последнем слове в Мосгорсуде пообещал никогда больше не пить спиртное и сказал, что маловероятно когда-нибудь сядет за руль автомобиля, передает РИА "Новости".

"Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", — начал артист.

Он признался, что его жизнь разделилась на две части после смертельной аварии, причем в новой он плохо спит и часто думает о погибшем в аварии Сергее Захарове. Ефремов в очередной раз выразил соболезнования родственникам Захарова и попросил прощения, а также обратился к суду с просьбой дать ему возможность вернуться к работе по специальности.

"Я хотел бы поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности. Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги", — заключил Ефремов.

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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , РИА Новости
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