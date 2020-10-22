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Театр на Таганке предложил противникам масок билеты за полмиллиона 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Театр предложил противникам масок билеты за полмиллиона
Фото: РИА Новости
Театр на Таганке предложил посетителям, которые не хотят пользоваться медицинскими масками во время пандемии, новую услугу. Об этом сообщается в аккаунте театра в инстаграме.

"Дорогие друзья, по многочисленным просьбам отдельных посетителей, не пожелавших остаться анонимными, мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль", — говорится в сообщении.

За эту сумму посетителю позволят находиться на спектакле без маски. Ему также предоставят место в партере на большой дистанции от других зрителей и отдельные вход и выход.
При этом посетителю необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, выданную не более суток назад.

"Сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму один рубль — в конце концов, искусство должно быть доступным", — отмечается в публикации.

Ранее спектакль в Театре на Таганке пришлось задержать на час из-за зрительницы, которая отказалась надевать маску. Вопрос не удалось решить мирно, несмотря на уговоры режиссера, зрителей и худрука театра Ирины Апексимовой. Администрация вызвала полицию, и нарушительницу вывели из зала под аплодисменты артистов и посетителей.
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