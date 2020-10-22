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Россияне не против работать вместо трудовых мигрантов 

Лера Букина 18 часов назад
Россияне не против работать вместо трудовых мигрантов
Фото: ТАСС
Россияне не считают, что ситуация с дефицитом трудовых мигрантов в России является критической. Данного мнения придерживаются 76% участников, опрошенных на портале «Рамблер». Опрос проводился с 20-22 октября. Напомним, что пандемия закрыла въезд в Россию мигрантам. По этой причине многие предприятия и организации испытывают дефицит рабочих. Остальные респонденты считают, что в стране больше никто не будет заниматься той работой, что выполняют мигранты. Это, по их словам, приведет к тому, что город станет загрязненным и неблагоустроенным.
В том случае, если ситуация с дефицитом трудовых мигрантов не изменится, некоторые россияне готовы выполнять эту работу вместо них. По данным исследования, 44% участников пока не могут сказать точно, готовы ли они начать выполнять непривычную для них работу, 41% россиян категорически против этого, а 15% проголосовавших готовы работать за мигрантов, поскольку сейчас им очень нужна работа.
Аналитики Рамблера выяснили, какие обстоятельства вынудили бы россиян пойти подметать улицы или начать работать на стройках. Как выяснилось, никакие обстоятельства не вынудили бы 46% участников это сделать. Однако 45% россиян заявили, что длительное отсутствие работы смогло бы заставить их пойти на такой шаг. И 9% опрошенных ответили, что именно дефицит рабочей силы в стране может побудить их прийти к этому.
Некоторые россияне (37%) считают, что ситуация с доскональным поддержанием чистоты в стране восстановится через месяц или два. Другие же (43%) считают, что должно пройти не менее года, чтобы ситуация наладилась. 29% участников предполагают, что должно пойти полгода.
В исследовании приняли участие 1318 человек.
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