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Льгота для сирот при поступлении в вузы станет бессрочной 

Российская Газета 18 часов назад
Льгота для сирот при поступлении в вузы станет бессрочной
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о бессрочном продлении права детей-сирот на бюджетные места в вузах.
Поправки депутатов от "ЕР" также касаются детей, оставшихся без обеспечения родителей.
Бюджетное обучение им полагается в рамках установленной квоты. Таким детям дается преимущество при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний. Срок действия указанной нормы истек бы 1 января 2021 года.
В пояснительной записке говорится, что льгота по внеконкурсному приему в вузы была введена еще в 1987 году. И это право стало значимым "социальным лифтом" для таких детей.
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Общество , Единая Россия , Госдума
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