Льгота для сирот при поступлении в вузы станет бессрочной 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о бессрочном продлении права детей-сирот на бюджетные места в вузах.

Поправки депутатов от "ЕР" также касаются детей, оставшихся без обеспечения родителей.

Бюджетное обучение им полагается в рамках установленной квоты. Таким детям дается преимущество при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний. Срок действия указанной нормы истек бы 1 января 2021 года.

В пояснительной записке говорится, что льгота по внеконкурсному приему в вузы была введена еще в 1987 году. И это право стало значимым "социальным лифтом" для таких детей.