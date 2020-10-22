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Раскрыты болезни Михаила Ефремова

Мослента
18 часов назад
В ходе апелляционного суда по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова суд раскрыл болезни обвиняемого. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает «Комсомольская правда».
Раскрыты болезни Михаила Ефремова
Фото: пресс-служба Мосгорсудапресс-служба Мосгорсуда
В медицинской карте артиста указаны астма, бронхит, пищевая аллергия, болезнь сердца, жировая дегенерация печени, дискинезия желчного пузыря и желчных путей. Кроме того, там говорится об осенне-весеннем обострении.
При этом в числе болезней не значится алкоголизм.
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Перед оглашением приговора у Пресненского суда Москвы заметили магов и шаманов. Они проводили обряды в поддержку артиста.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии последний погиб.
Общество,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,Комсомольская правда,
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