Раскрыты болезни Михаила Ефремова

В медицинской карте артиста указаны астма, бронхит, пищевая аллергия, болезнь сердца, жировая дегенерация печени, дискинезия желчного пузыря и желчных путей. Кроме того, там говорится об осенне-весеннем обострении.
При этом в числе болезней не значится алкоголизм.
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Перед оглашением приговора у Пресненского суда Москвы заметили магов и шаманов. Они проводили обряды в поддержку артиста.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии последний погиб.