Казаки готовы за деньги наказать ковид-диссидентов

Атаман заверил, что казаки будут делать это добросовестно во всех районах города. Также он упомянул, что в бюджете Петербурга заложены серьезные деньги на добровольные народные дружины — 300-600 тысяч рублей в квартал в каждом из 111 муниципалитетов.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 41,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,46 миллиона человек, в Петербурге — 54,6 тысячи.