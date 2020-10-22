Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Казаки готовы за деньги наказать ковид-диссидентов

Артём Кульша
22 часа назад
Казаки Санкт-Петербурга готовы пресекать проникновение людей без защитных масок в общественный транспорт. Об этом их атаман Андрей Поляков заявил «Невским новостям».
Казаки готовы за деньги наказать ковид-диссидентов
Фото: ТАССТАСС
Жители Петербурга обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте по распоряжению губернатора города Александра Беглова, но делают это не всегда, а сотрудники транспорта не всегда могут за этим уследить. Вчера Поляков сообщил, что казаки Петербурга готовы патрулировать общественные места и пресекать проникновение людей без масок и перчаток в общественный транспорт.
«На возмездной основе», — уточнил он.
Атаман заверил, что казаки будут делать это добросовестно во всех районах города. Также он упомянул, что в бюджете Петербурга заложены серьезные деньги на добровольные народные дружины — 300-600 тысяч рублей в квартал в каждом из 111 муниципалитетов.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев назвал реализацию этой идеи возможной при условии, что полномочия казаков будут неофициальными и они не смогут штрафовать людей.
«Это будет похоже на организацию "Стоп-хам"», — отметил он.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 41,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,46 миллиона человек, в Петербурге — 54,6 тысячи.
Общество,Алексей Цивилев,Андрей Поляков,Александр Беглов,Санкт-Петербург,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители