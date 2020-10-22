Казаки готовы за деньги наказать ковид-диссидентов

Атаман заверил, что казаки будут делать это добросовестно во всех районах города. Также он упомянул, что в бюджете Петербурга заложены серьезные деньги на добровольные народные дружины — 300-600 тысяч рублей в квартал в каждом из 111 муниципалитетов.