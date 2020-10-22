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Опрос ВЦИОМ выяснил, что россияне считают самой важной национальной идеей 

РИА Новости 9 минут назад
Россияне назвали самую важную национальную идею
Фото: РИА Новости
Россияне (92%) считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей, на втором месте (87%) — достойный эффективный труд, на третьем (86%) — комфортная и безопасная среда для жизни, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Также, по данным исследования, 81% граждан считают самой важной национальной идеей для страны "возможности для самореализации и развития талантов", 60% — "Цифровую трансформацию" и 59% — "успешное предпринимательство".
Отмечается, что в целом россияне лучше всего информированы о реализации нацпроектов "Здравоохранение" (85%), "Образование" (80%) и "Демография" (74%), а заключают этот список "Безопасные и качественные дороги" (63%), "Цифровая экономика" (66%), "Международная кооперация и экспорт" (56%).
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Как указано в опросе, по мнению респондентов, государство и органы власти стали больше уделять внимания в течение последнего года сфере деятельности нацпроектов "Цифровая экономика" (64%), "Безопасные и качественные дороги" и "Демография" (по 54% соответственно), а также "Жилье и городская среда" (51%).
Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ по заказу АНО "Национальные приоритеты" проводился в начале 12-18 сентября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Общество , ВЦИОМ
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