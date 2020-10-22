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На Папу римского обрушились за поддержку геев 

Павел Тиунов 1 час назад
На Папу римского обрушились за поддержку геев
Фото: Reuters
Папа римский Франциск — самый «антихристианский деятель» за всю историю католической церкви, заявил журналисту газеты «Завтра» историк Михаил Смолин. Гневную реакцию ученого вызвало публичное заявление понтифика о том, что он намерен добиться для однополых пар возможности узаконить внебрачные отношения.
Накануне, как сообщал «Рамблер», в рамках Римского кинофестиваля состоялась премьера документального фильма о папе — «Франциск». В ленте понтифик открыто заявил, что гомосексуалисты — «дети божьи», и они имею «право на семью».

«Мы должны принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой», — подчеркнул Франциск.

Российские журналисты напомнили, что это не первый случай, когда папа поддержал однополые отношения. В 2016 году он говорил, что Римской католической церкви следует извиниться перед представителями ЛГБТ-сообщества за былые притеснения. Он также призвал не судить строго священников-гомосексуалистов и с уважением относиться к сексуальным меньшинствам.

«Берём выступление Папы Франциска про однополые браки. И вот каким оно будет через пару лет: «Педофилы — дети Божьи, и они имеют право на семью», — написал журналист Роман Голованов.

По его словам, католическая церковь в настоящее время слишком подвержена политической коньюнктуре, поскольку стремится зарабатывать больше денег.

«Такого антихристианского папы римского ещё не было. Папа Римский окончательно предал Бога, Евангелие и христианское учение», — констатировал историк Михаил Смолин.

Ученый уверен, что это первый признак того, что римская церковь перестает существовать как христианское сообщество.
Ранее, как сообщал «Рамблер», папа римский Франциск рассказал, что можно считать божественным удовольствием. По его словам, максимальное наслаждение можно получить от занятия любовью с любимым человеком или от приема хорошей пищи.
Комментарии 1
Общество , В мире , Роман Голованов , Михаил Смолин , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Газета "Завтра"
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