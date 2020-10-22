На Папу римского обрушились за поддержку геев 

Папа римский Франциск — самый «антихристианский деятель» за всю историю католической церкви заявил журналисту газеты «Завтра» историк Михаил Смолин . Гневную реакцию ученого вызвало публичное заявление понтифика о том, что он намерен добиться для однополых пар возможности узаконить внебрачные отношения.

Накануне, как сообщал «Рамблер», в рамках Римского кинофестиваля состоялась премьера документального фильма о папе — «Франциск». В ленте понтифик открыто заявил, что гомосексуалисты — «дети божьи», и они имею «право на семью».

«Мы должны принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой», — подчеркнул Франциск.

Российские журналисты напомнили, что это не первый случай, когда папа поддержал однополые отношения. В 2016 году он говорил, что Римской католической церкви следует извиниться перед представителями ЛГБТ-сообщества за былые притеснения. Он также призвал не судить строго священников-гомосексуалистов и с уважением относиться к сексуальным меньшинствам.

«Берём выступление Папы Франциска про однополые браки. И вот каким оно будет через пару лет: «Педофилы — дети Божьи, и они имеют право на семью», — написал журналист Роман Голованов.

По его словам, католическая церковь в настоящее время слишком подвержена политической коньюнктуре, поскольку стремится зарабатывать больше денег.

«Такого антихристианского папы римского ещё не было. Папа Римский окончательно предал Бога, Евангелие и христианское учение», — констатировал историк Михаил Смолин.

Ученый уверен, что это первый признак того, что римская церковь перестает существовать как христианское сообщество.