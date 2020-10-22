"XXI век — это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны… Летальность (при коронавирусе — ред.) 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отстроченная летальность", — заявил Онищенко в эфире радио "Комсомольская правда".