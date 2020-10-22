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Онищенко заявил, что ситуация вокруг COVID имеет признаки гибридной войны 

РИА Новости 35 минут назад
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ситуация вокруг коронавируса "имеет все признаки гибридной войны", заметив, что летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.

"XXI век — это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны… Летальность (при коронавирусе — ред.) 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отстроченная летальность", — заявил Онищенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что грипп — самая опасная инфекция.
"Могли помочь": Онищенко о происхождении COVID-19
Онищенко также выразил надежду, что общее собрание РАН даст научную оценку ситуации с коронавирусом, в специальные органы, в том числе, проанализируют "информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня".
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Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН , Комсомольская правда
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