Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ситуация вокруг коронавируса "имеет все признаки гибридной войны", заметив, что летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.
"XXI век — это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны… Летальность (при коронавирусе — ред.) 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отстроченная летальность", — заявил Онищенко в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что грипп — самая опасная инфекция.
Онищенко также выразил надежду, что общее собрание РАН даст научную оценку ситуации с коронавирусом, в специальные органы, в том числе, проанализируют "информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня".