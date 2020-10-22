«Урок в топку»: разгневанные родители забили тревогу 

Процесс дистанционного обучения школьников в Москве прерывается из-за периодических сбоев в сервисах электронной школы, заявили «Царьграду» разгневанные родители. Они отметили, что с помощью ограничительных мер детей просто изолировали друг от друга, но никто не позаботился о том, чтобы они продолжали получать знания.

Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перевести учеников средних и старших на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Мера, связанная с угрозой распространения коронавируса, коснулась школьников 6-11 классов. Градоначальник объяснил такое решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения, при этом легче адаптируются к дистанционному формату обучения.

Родители учеников спустя три дня, как их дети поучились на «удаленке», забили тревогу. По их словам, электронные сервисы, с помощью которых педагоги ведут уроки, не работают. Речь идет об электронном дневнике с Microsoft Teams.

«Учителя героически перекидывают с дневника на "Тимс", с "Тимса" на "Зум". А в это время урок в топку», — поделился негодованием с журналистами неназванный родитель.

Он также подчеркнул, что в дистанционном режиме обучения уроки длятся по 15-20 минут. Тем не менее школьники, по его словам, проводят у компьютеров время с 8 часов утра до двух-трех часов дня. С учетом выполнения домашнего задания некоторые ученики и вовсе целыми днями не выходят из дома.