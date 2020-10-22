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«Билет в ад»: иностранцы о русском 

Мария Иванова 22 октября 2020
«Билет в ад»: иностранцы о русском
Фото: ТАСС
Пользователь «Пикабу» Cathalla рассказал о своем друге-американце, который назвал начало изучения русского языка самым ужасным моментом своей жизни. Сложнее всего ему было с буквами «р», «ы» и «щ».
По словам Cathalla, во время одной из встреч с друзьями они начали обсуждать моменты жизни, когда они «чувствовали самую полную безнадегу, провал, дно, фиаско». В основном россияне вспоминали разводы, оформление ипотеки и просроченные кредиты.

«Но америкашка выдал: «Самый ужасный момент в жизни — это когда вы начинаете учить русский язык. Вы наивно думаете, что все будет просто, но на самом деле вы покупаете себе билет в ад, где вас будут постоянно печь и жарить в самой изощренной форме. Эти сатанисткие буквы Р, Ы, Щ, падежи, нюансы, ударения», — процитировал американца Cathalla (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены.

На Reddit опубликовали подборку историй иностранцев, которые долгое время изучали русский. Румынский футболист Разван Рац, который провел в украинском клубе «Шахтёр Донецк» десять лет, пожаловался, что в русском языке много правил и не меньше исключений к ним.

«Самое крутое в русском — это 1, 2, 3, 4 года и — бац! — 5 лет! Это фантастика! И дальше снова 21, 22, 23, 24 года — и 25 лет… А почему не 5 года, а потом 6 лет? Почему не 21 лет? А «страшно красивая» — я вообще не понимаю, это как?» — возмутился он.

После года игры за «Шахтер» Рац смог дать свое первое интервью на русском, а теперь ему иногда снятся русскоязычные сны.

«Когда я в русской компании, я думаю на русском и считаю на русском, но когда дохожу до пятнадцати, считаю уже на румынском», — отметил он.

Кубинский гид Мигель Лара Мехия изучает русский уже 27 лет. Он рассказал, что особенно сложно ему было с глаголом «будешь».

«Почему надо сказать: «Будешь чай?» и так же, говоря, например, о профессии: «Кем ты будешь?» Ты будешь врачом? Ты будешь чай? Два разных смысла», — отметил он.

Как писал «Рамблер», ранее российский блогер Елизавета Сытова, вышедшая замуж за итальянца, рассказала, что итальянцам неприятен русский язык.

«Русский язык звучит очень неприятно и режет ухо!» — сказала Сытовой итальянская свекровь.

Итальянка также заявила, что русская речь напоминает ей о «ругающихся цыганах».
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Общество , Русский язык
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