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В Екатеринбурге изучат сообщение о массовом увольнении медработников

News.ru
11 минут назад
Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга приступило к проверке сведений о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы.
На Урале проверяют массовое увольнение медработников
Фото: ТАССТАСС
В горздраве отметили, что изучается сообщение местного портала E1.ru о том, что за время первой волны коронавируса из Центральной городской клинической больницы 1 ушли около 80 работников, в основном медсёстры и санитарки. Кроме того, согласно данным СМИ, в последний месяц из терапевтического отделения уволились практически все врачи и заведующая. Причиной могли стать конфликты с руководством медучреждения.
Запросили информацию у больницы, — сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.
Ранее NEWS.ru писал, что резкий подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в регионах РФ спровоцировал катастрофическую ситуацию в работе службы скорой помощи. СМИ постоянно получают информацию от местных жителей о том, что в различных городах пациенты ждут приезда бригад от нескольких часов до нескольких суток.
Общество,РИА Новости,Екатеринбург,
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