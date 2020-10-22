На Урале проверяют массовое увольнение медработников

В горздраве отметили, что изучается сообщение местного портала E1.ru о том, что за время первой волны коронавируса из Центральной городской клинической больницы 1 ушли около 80 работников, в основном медсёстры и санитарки. Кроме того, согласно данным СМИ, в последний месяц из терапевтического отделения уволились практически все врачи и заведующая. Причиной могли стать конфликты с руководством медучреждения.