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У аллергии и коронавируса нашли одинаковые симптомы 

РИА Новости 1 час назад
Кашель и затрудненное дыхание — одни из возможных симптомов коронавируса. Однако, по крайней мере, еще 25 заболеваний дают такие же симптомы, в частности — аллергия, рассказала в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.
Симптомы сезонной аллергии могут быть похожи на симптомы коронавируса: кашель, затрудненное дыхание. Если такое состояние повторяется у человека из года в год, скорее всего, это обострение аллергического заболевания. Сейчас запустить его может холодный осенний воздух. Хотя сам по себе он аллергеном не является, как думают многие, объяснила врач аллерголог-иммунолог.

"Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод — это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции", — сказала Рыжих.

Названы странные симптомы коронавируса
Специфические для осени аллергены — это плесневые грибы и пылевые клещи.

"Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма", — отметила собеседница радио.

Конечно, аллергики не застрахованы от того, чтобы заболеть коронавирусом, но они имеют небольшой бонус в виде меньшей степени подверженности вирусным заболеваниям, подчеркнула она.

"Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)", — пояснила врач-аллерголог.

Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, нужно обратиться к специалисту, заключила медик.
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Общество , Видео , ИА Sputnik
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