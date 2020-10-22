"Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод — это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции", — сказала Рыжих.
"Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма", — отметила собеседница радио.
"Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)", — пояснила врач-аллерголог.