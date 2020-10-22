Названы самые матерящиеся города России

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Аналитики digital-агентства "Интериум" провели исследование – насколько часто пользователи Сети из разных городов используют в социальных сетях, мессенджерах, в блогах и на форумах обсценную лексику (результаты исследования есть в распоряжении ИА DEITA.RU). Учитывалась частота употребления 4-х матерных слов во всех их разнообразных вариациях. Временной промежуток, отражённый в исследовании с 1 по 7 октября 2020 года, его сравнили с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по нецензурному сквернословию оказался маленький городок Дно из Псковской области . Лидирует он с большим отрывом, его матерный индекс составляет 1786,05, а для второго места частота матерной брани составляет всего 131,87, это брань жителей Краснодара. Владивосток в рейтинге матерящихся пользователей социальных сетей находится на десятом месте с индексом 79,25.

Аналитики предполагают, что Дно находится на первом месте второй год подряд, поскольку многие пользователи указывают его в качестве города проживания в шутку. По сравнению с прошлым годом в десятке лидеров стало больше крупных городов и миллионников: в рейтинг попали Москва, Ростов-на-Дону и даже культурный Санкт-Петербург, который занял аж пятое место с индексом 105,22. Из городов чуть поменьше в ТОП-10 оказались Калининград, Петрозаводск, Мурманск и Анапа.

В целом страна стала материться разнообразнее: общее количество нецензурных слов на просторах Сети выросло на 91, почти вдвое. Впрочем, с таким годом неудивительно: одна пандемия коронавируса чего стоит, и непонятно, чего россияне боятся больше – самой инфекции или мер предосторожности, которые в связи с ней предпринимают власти. Не рады такому повороту событий ни предприниматели, ни родители школьников на дистанционном обучении. У рядовых горожан возникает мощный когнитивный диссонанс между строгим масочным режимом и массовыми мероприятиями, которые устраивают местные власти. агитирующие за масочный режим, социальную дистанцию и вообще добровольную самоизоляцию.

На фоне коронавируса гремят протесты в Хабаровске и Белоруссии, происходят экологические катастрофы.