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В Забайкалье продлили школьные каникулы из-за COVID-19 

Российская Газета 22 октября 2020
В Забайкалье продлили школьные каникулы из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
В Забайкальском крае в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции школьные каникулы продлили на одну неделю.
Региональное управление Роспотребнадзора предложило установить для учащихся отдых с 26 октября по 8 ноября. Также планируется временно приостановить работу учреждений дополнительного образования или перевести их на дистанционную работу.
Кроме того, кафе, рестораны и ночные клубы продолжат работу только до полуночи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Александр Осипов отметил необходимость соблюдения мер безопасности на рабочих местах и проведения регулярной санобработки в транспорте, подъездах и магазинах.
Всего в Забайкальском крае зафиксировано 9 482 случая заболевания COVID-19, 95 пациентов скончались.
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Общество , Продлить жизнь , COVID-19 , Александр Осипов , Роспотребнадзор , Забайкальский Край
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