Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в транспорте 

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирусную инфекцию в продуктах питания, но выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах, сообщается на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было проведено более 135 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, в 170 из них выявлен коронавирус. Уточняется, что образцы положительных проб были обнаружены в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах.