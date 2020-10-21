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Россиянам рассказали, чем опасна четырехдневная рабочая неделя 

Газета.Ru 58 минут назад
Россиянам раскрыли опасность четырехдневки
Фото: РИА Новости
Четырехдневная рабочая неделя имеет ряд проблем, заявил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, при такой системе могут появиться сложности с оплатой труда.

«Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?» — объяснил Терентьев.

Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич также поддержал парламентария. Он отметил, что изменение графика повлечет или сокращение зарплат, или ухудшение производительности труда.

«Я считаю, что новации с переходом на четыре рабочих дня не являются выигрышными. Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более», — сказал эксперт.

Он добавил, что в нынешний условиях, когда многие работают удаленно, дополнительные нововведения могут создать путаницу.
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Комментарии 2
Общество , Михаил Терентьев , Госдума , РИА Новости
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