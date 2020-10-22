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Глава «Вектора» допустил возможность более масштабной пандемии через несколько лет 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что через несколько лет возможна более масштабная пандемия, чем нынешняя эпидемия нового типа коронавируса. Такое заявление он сделал в среду, 21 октября, во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, можно представить «вариант более опасного возбудителя вирусной природы».

— Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет, — пояснил Максютов.

Кроме того, он уточнил, что это связано с рядом причин. Среди них он выделил значительный прогресс человечества, появление людей в удаленных уголках планеты, а также контакты с животными, с которыми ранее не контактировали, передает РИА Новости.
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Общество , Видео , Валдайский клуб , РИА Новости , Испания
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