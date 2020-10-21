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Россиян жестко предупредили о смерти от коронавируса 

Вероника Полынина 52 минуты назад
В Благовещенске появилась социальная реклама с предупреждением о смерти из-за нежелания носить маски. Фотографии устрашающих баннеров публикует портал «360».
Надпись на одном из баннеров гласит: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья» (традиционное русское поминальное блюдо).
На другом плакате изображены равноудаленные друг от друга могилы. «Социальная дистанция? Выбор за тобой», — написано на баннере.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что инициатором жесткой социальной рекламы стал местный житель.

«На уровне мэра это решение было одобрено. Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи», — заявил представитель администрации.

При этом горожане отреагировали на баннеры неоднозначно.
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Опрошенные телеграм-каналом Mash жители Благовещенска назвали рекламу грубой и жесткой и попросили заменить ее чем-нибудь другим.
Как сообщал «Рамблер», В Амурской области 21 октября подтверждены 105 новых случаев коронавирусной инфекции, скончался один пациент. Всего в регионе зарегистрирован 61 летальный исход от COVID-19. За весь период пандемии заболели 5 450 человек, выздоровел 4 801. За сутки выписали 81 пациента. Продолжают лечение 588 человек.
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Общество , Видео
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