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Бывший офицер КГБ заявил о вербовке Владимира Соловьева 

Lenta.ru 21 октября 2020
Бывший офицер КГБ заявил о вербовке Владимира Соловьева
Фото: Lenta.ru
Бывший сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) СССР подполковник Владимир Попов в своей книге «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ» заявил о вербовке советскими спецслужбами журналиста Владимира Соловьева. Отрывок из книги приводит украинское издание «Гордон».
По словам офицера, после окончания в 1986 году физико-химического факультета Московского института стали и сплавов Соловьев два года работал экспертом в Комитете молодежных организаций (КМО). Автор отмечает, что из этой организации вышло немало агентов советских спецслужб, которые впоследствии заняли высокие посты в государственных и общественных структурах.
Как пишет Попов, в те годы КМО курировался офицерами 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР, а на молодого специалиста Соловьева, хорошо владевшего английским языком, сразу обратили внимание. Отмечается, что для будущего журналиста факт приобщения к агентуре КГБ стал судьбоносным.
Попов заметил, что вскоре Соловьев получил должность сотрудника в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Академии наук СССР, а спустя год его уже отправили в командировку в США. По возвращении, пишет Попов, кураторы из КГБ продвинули Соловьева на телевидение «для внесения в умы внемлющих идей, витающих в большом доме на Лубянской площади».
С 1998 года Соловьев вел «Соловьиные трели» на радио «Серебряный дождь», в 1999-м он параллельно начал карьеру на телевидении. Наибольшей популярностью пользовалось его общественно-политическое ток-шоу «К барьеру».
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Комментарии
Общество , Телевидение , СССР , Владимир Попов , Владимир Соловьев , РАН , КГБ СССР , ИМЭМО РАН , Серебряный Дождь
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