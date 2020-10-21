Названы опасные последствия коронавируса

«Возможно, что после перенесенного заболевания (в тяжелой форме) будут остаточные явления. Например, если был большой процент поражения легочной ткани, в этом случае могут остаться фиброзные изменения — это нефункционирующая легочная ткань, это соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую», — передает РИА «Новости» слова Чуланова.