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Врачи дали простые советы, как пережить вторую волну коронавируса 

Профиль 8 минут назад
Как пережить вторую волну коронавируса
Фото: ©pexels.com
Коронавирус повлиял не только на физическое здоровье людей, но и на их душевное состояние. Перспектива оказаться вновь на самоизоляции многих пугает, однако врачи рекомендуют не забывать о том, что несмотря на пандемию жизнь продолжается. Они дали простые советы о том, как защитить свое физическое и психическое здоровье от COVID-19 и его последствий.

«Этот ужасный период не будет длиться вечно. Я действительно думаю, что к середине следующего года мы будем в гораздо лучшем положении, потому что будут доступны вакцины», — сказал CNN врач Питер Хотез. Он посоветовал не забывать звонить родным и друзьям, которые тоже нуждаются в поддержке. Это поможет справиться с разлукой и изоляцией.

Также эксперты советуют при первых симптомах коронавируса обращаться к специалисту и сдавать тест. То же касается и психического здоровья — заметив изменения, необходимо сразу обратиться к психологу.
Если есть возможность встретиться с друзьями, лучше делать это на свежем воздухе, так как в этом случае шанс заразиться коронавирусом будет меньше, чем, например, в ресторане. Однако даже на природе не стоит забывать о социальной дистанции.
Грядущий Хеллоуин тоже можно отмечать онлайн — готовить блюда из тыквы в режиме онлайн, нарядиться дома. Если же вы все-таки планируете поехать к родным, предварительно стоит сделать тест на COVID-19.
Ранее «Профиль» писал о рекомендациях ВОЗ по соблюдению карантина. Ван Керкхове подчеркнула, что в течение двух недель нельзя выходить из дома, приглашать к себе гостей. Не стоит даже выходить в магазин или на работу.
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Общество , ВОЗ , CNN
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