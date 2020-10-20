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Умер декан философского факультета МГУ 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Умер Владимир Миронов
Фото: РИА Новости
Декан философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Миронов умер в возрасте 67 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

"Да, это так", — подтвердили в пресс-службе МГУ, уточнив, что дата прощания станет известна позднее.

Миронов родился в Москве 4 апреля 1953 года, окончил философский факультет МГУ, с 1981 года преподавал на факультете, с 1998 заведует кафедрой онтологии и теории познания и с этого же времени является деканом факультета.
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Являлся специалистом в области теории философии и философии культуры, автор цикла статей по проблемам соотношения философии и науки, места философии в системе культуры, автор публицистических статей, связанных как с философской проблематикой, так и с проблемами образования в целом, оценкой процессов модернизации образования в России, указывается на сайте факультета.
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Общество , Владимир Миронов , МГУ , ИТАР-ТАСС , Москва
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