Умер Владимир Миронов

"Да, это так", — подтвердили в пресс-службе МГУ, уточнив, что дата прощания станет известна позднее.

Миронов родился в Москве 4 апреля 1953 года, окончил философский факультет МГУ, с 1981 года преподавал на факультете, с 1998 заведует кафедрой онтологии и теории познания и с этого же времени является деканом факультета.