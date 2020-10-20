Названо вероятное место похорон Скобцевой 

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее мужем — режиссером Сергеем Бондарчуком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении семьи.
«Обсуждается вариант Новодевичьего кладбища рядом с мужем», — сказал источник.
Как сообщал «Рамблер», Ирина Скобцева скончалась 20 октября на 93-м году жизни. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Они сражались за Родину», «Обитаемый остров», «ЖАRА», «Мэри Поппинс, до свидания», «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Сережа», «Тридцать три», «Белая гвардия» и «Артистка».
Первым мужем Скобцевой был журналист Алексей Аджубей, вторым — режиссер Сергей Бондарчук. Она — мать актрисы Алены Бондарчук и режиссера Федора Бондарчука, а также бабушка актера Константина Крюкова.