Названо вероятное место похорон Скобцевой 

«Обсуждается вариант Новодевичьего кладбища рядом с мужем», — сказал источник.

Как сообщал «Рамблер», Ирина Скобцева скончалась 20 октября на 93-м году жизни. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Они сражались за Родину», «Обитаемый остров», «ЖАRА», «Мэри Поппинс, до свидания», «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Сережа», «Тридцать три», «Белая гвардия» и «Артистка».