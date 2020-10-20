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«Ничего не помню, был пьяный»: как Михалков едва не потерял свой «Оскар» 

Вероника Полынина 30 минут назад
Михалков рассказал, как спьяну потерял статуэтку «Оскар»
Фото: РИА Новости
Никита Михалков едва не лишился статуэтки «Оскар», которую получил за фильм «Утомленные солнцем» в 1994 году. Об этом знаменитый кинорежиссер рассказал в программе «Судьба человека».
По словам Михалкова, съемочная группа «Утомленных солнцем» ждала победы на «Оскаре», поэтому во время церемонии он очень нервничал.
Поскольку премия транслируется в прямом эфире по телевидению, во время церемонии возникали перерывы на рекламу, и в эти перерывы можно было выйти из зала.

«Я пил в таких перерывах вискарь. Таких выходов было то ли шесть, то ли восемь», — приводит слова режиссера «Телепрограмма».

Под конец церемонии, по признанию Михалкова, он был такой пьяный, что ничего не помнит.
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В частности, вернувшись в гостиницу, обнаружилось, что «Оскара» нет — режиссер забыл его в машине, на которой возвращался с вручения.
Впрочем, заветная статуэтка все же вернулась к своему владельцу. Михалков сравнил получение «Оскара» с золотом Олимпийских игр.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что Никита Михалков помог вдове и младшей дочери народного артиста СССР Алексея Баталова добиться признания потерпевшими в деле о мошенничестве, из-за которого они лишились имущества, оставленного им в наследство артистом.
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Комментарии 3
Общество , Алексей Баталов , Никита Михалков
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