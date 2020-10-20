Михалков рассказал, как спьяну потерял статуэтку «Оскар»

Никита Михалков едва не лишился статуэтки «Оскар», которую получил за фильм «Утомленные солнцем» в 1994 году. Об этом знаменитый кинорежиссер рассказал в программе «Судьба человека».

По словам Михалкова, съемочная группа «Утомленных солнцем» ждала победы на «Оскаре», поэтому во время церемонии он очень нервничал.

Поскольку премия транслируется в прямом эфире по телевидению, во время церемонии возникали перерывы на рекламу, и в эти перерывы можно было выйти из зала.

«Я пил в таких перерывах вискарь. Таких выходов было то ли шесть, то ли восемь», — приводит слова режиссера «Телепрограмма».

Под конец церемонии, по признанию Михалкова, он был такой пьяный, что ничего не помнит.

В частности, вернувшись в гостиницу, обнаружилось, что «Оскара» нет — режиссер забыл его в машине, на которой возвращался с вручения.

Впрочем, заветная статуэтка все же вернулась к своему владельцу. Михалков сравнил получение «Оскара» с золотом Олимпийских игр.