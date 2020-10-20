Умер прорвавшийся к зданию Рейхстага ветеран

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага в 1945 году, скончался в Самаре на 96-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Самарскую область, всю Россию постигла тяжёлая утрата: ушёл из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин», — указывается в заявлении.

Как отмечается в сообщении, 1 мая 1945 года в ходе боёв за Берлин Чудайкин в составе штурмовой группы прорвался на танке к зданию Рейхстага. Несмотря на ранение, он остался в строю и огнём танкового орудия продолжал поддерживать пехоту, штурмовавшую оплот фашистской Германии.