Избитая модель оказалась проституткой

Блогерша Алена _cyberbabe_ Ефремова — проститутка. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Фото: соцсети соцсети

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремова рассказала, что стример Андрей Mellstroy Бурим прилюдно избил ее и унизил в ходе своего стрима, и опубликовала видеозапись, на которой тот бьет ее головой о стол в окружении других людей.

«А модель-то не моделью оказалась вовсе, а элитной девочкой по вызову», — сообщил сегодня «112».

Канал сделал это в подписи к скриншотам якобы анкеты Ефремовой на одном из сайтов, на котором можно вызвать проститутку. В ней сказано, что ее зовут Таня, она миниатюрная и очень гибкая студентка из Москвы, друзья иногда называют ее диким ребенком, она не встречается в машинах, офисах, саунах и тому подобных местах.

«Если хотите меня узнать поближе, пожалуйста, обратите внимание, что я редко могу встретиться в сию же минуту. Лучше напишите заблаговременно. Спасибо за понимание! Горячо целую», — также сказано в анкете.