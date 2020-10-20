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Избитая модель оказалась проституткой

Артём Кульша
1 час назад
Блогерша Алена _cyberbabe_ Ефремова — проститутка. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Избитая модель оказалась проституткой
Фото: соцсетисоцсети
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремова рассказала, что стример Андрей Mellstroy Бурим прилюдно избил ее и унизил в ходе своего стрима, и опубликовала видеозапись, на которой тот бьет ее головой о стол в окружении других людей.
«А модель-то не моделью оказалась вовсе, а элитной девочкой по вызову», — сообщил сегодня «112».
Канал сделал это в подписи к скриншотам якобы анкеты Ефремовой на одном из сайтов, на котором можно вызвать проститутку. В ней сказано, что ее зовут Таня, она миниатюрная и очень гибкая студентка из Москвы, друзья иногда называют ее диким ребенком, она не встречается в машинах, офисах, саунах и тому подобных местах.
«Если хотите меня узнать поближе, пожалуйста, обратите внимание, что я редко могу встретиться в сию же минуту. Лучше напишите заблаговременно. Спасибо за понимание! Горячо целую», — также сказано в анкете.
Вчера Ефремова рассказала, что после избиения со стороны Бурима у нее во рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи, она находится в состоянии аффекта, у нее трясутся конечности и болит голова. Блогерша попросила посетителей своего инстаграма помочь ей привлечь стримера к ответственности.
Общество,
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