Молодая пара занялась сексом на лавочке во дворе дома, попала на видео и вызвала неоднозначные комментарии в соцсетях. Видеозапись была размещена в паблике «Подслушано в Туле» во «ВКонтакте».

Автор видео снял молодых людей, которые занялись сексом на лавочке в окружении золотых деревьев и опавших листьев. По его словам, «вот так очень грустно» проходят осенние вечера.

При этом пользователи соцсетей обрушились с критикой как на подростков, которые не нашли другого места для интима, так и на их родителей. Досталось также автору ролика, которого обвинили в том, что он завидует молодым людям.

«И никто не подумал, что позор для родителей какой. Из-за этих уличных занятий», — заявила Елена Квиленкова (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены).

«Пусть каждый знает, что прилюдные грязные делишки может снять любой человек и выложить в Интернет. Может у подростков мозги появятся. А то вообще обнаглели», — заявила Анжелика Коршунова.

«Страна большая, а уединиться негде», — пошутила Елена Тулина.

«Завидуйте молча!» — призвал Алексей Хорсейкин.