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«Грязные делишки»: секс россиян на лавочке взорвал Сеть 

Алиса Селезнёва 20 октября 2020
Молодая пара занялась сексом на лавочке во дворе дома, попала на видео и вызвала неоднозначные комментарии в соцсетях. Видеозапись была размещена в паблике «Подслушано в Туле» во «ВКонтакте».
Автор видео снял молодых людей, которые занялись сексом на лавочке в окружении золотых деревьев и опавших листьев. По его словам, «вот так очень грустно» проходят осенние вечера.
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При этом пользователи соцсетей обрушились с критикой как на подростков, которые не нашли другого места для интима, так и на их родителей. Досталось также автору ролика, которого обвинили в том, что он завидует молодым людям.

«И никто не подумал, что позор для родителей какой. Из-за этих уличных занятий», — заявила Елена Квиленкова (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены).

«Пусть каждый знает, что прилюдные грязные делишки может снять любой человек и выложить в Интернет. Может у подростков мозги появятся. А то вообще обнаглели», — заявила Анжелика Коршунова.

«Страна большая, а уединиться негде», — пошутила Елена Тулина.

«Завидуйте молча!» — призвал Алексей Хорсейкин.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве на скандально известной Хохловской площади пара занялась сексом на глазах у прохожих. Собравшиеся вокруг и не думали порицать молодых людей, а увлеченно снимали процесс на телефоны. В московском управлении МВД заявили, что в полицию по поводу непристойного поведения никто не обращался.
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Общество , Видео , Секс , МВД
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