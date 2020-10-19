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Иверскому монастырю вернули украденный подарок Путина 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Иверскому монастырю вернули украденный подарок Путина
Фото: ТАСС
Икона, подаренная Иверскому монастырю президентом России Владимиром Путиным и украденная в начале сентября, была возвращена в обитель.
Полиция также передала митрополиту Льву другие ценности, похищенные вместе с иконой. В свою очередь митрополит Лев вручил архиерейские грамоты «Во внимание к трудам по возвращению похищенной иконы Божией Матери Иверская» начальнику УМВД Андрею Коновалову и еще двум сотрудникам полиции, говорится на сайте Новгородской епархии.
Напомним, в ночь на 1 сентября двое воров подплыли на лодке к острову Валдай, сделали подкоп под воротами и проникли в монастырь. Далее, разбив окно, они забрались в собор и похитили ювелирные изделия из золота и другие предметы культа, в том числе напрестольный крест и копию Иверской иконы Богоматери, которую в 2001 году принес в дар монастырю глава государства. Украденные предметы культа были предварительно датированы XIX веком. Их стоимость не сообщалась, передает «Интерфакс».
Полиция возбудила дела по статьям «кража» и части «хищение предметов, имеющих особую ценность». Подозреваемые были задержаны в городе Волхов. Один из них был ранее судим за совершение тяжких преступлений. У подозреваемых обнаружили часть похищенного. 2 октября Новгородский районный суд отправил обоих под стражу. Злоумышленники признали вину.
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Общество , Андрей Коновалов , Владимир Путин , МВД , Интерфакс
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