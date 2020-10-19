Вирусолог оценил ситуацию с дискотеками и ночными клубами 

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский оценил ситуацию с дискотеками и ночными клубами.

В беседе с ФАН он отметил, что опыт Европы показывает, что именно ночные клубы, дискотеки и другие подобного рода места являются «горячими точками» распространения COVID-19.

«Люди там беспечные», — сказал эксперт.

По его мнению, хотя в основном посетители таких заведений относятся к категории молодых и здоровых, риск существует: если они заболеют, то распространят коронавирус на свой круг общения, в котором наверняка есть пожилые или больные люди.