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Вирусолог оценил ситуацию с дискотеками и ночными клубами 

RT на русском 1 час назад
Вирусолог оценил ситуацию с дискотеками и ночными клубами
Фото: РИА Новости
Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский оценил ситуацию с дискотеками и ночными клубами.
В беседе с ФАН он отметил, что опыт Европы показывает, что именно ночные клубы, дискотеки и другие подобного рода места являются «горячими точками» распространения COVID-19.

«Люди там беспечные», — сказал эксперт.

По его мнению, хотя в основном посетители таких заведений относятся к категории молодых и здоровых, риск существует: если они заболеют, то распространят коронавирус на свой круг общения, в котором наверняка есть пожилые или больные люди.
Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.
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Общество , Александр Бутенко , Алексей Аграновский , МГУ
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