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Москвичи откажутся от ресторанов и салонов красоты из-за QR-кодов 

Лера Букина 54 минуты назад
Москвичи откажутся от ресторанов и салонов красоты из-за QR-кодов
Фото: ТАСС
Большинство россиян (76%), опрошенных на портале «Рамблер», высказались против введения системы QR-кодов в ресторанах, салонах красоты и непродовольственных магазинах. 15% участников решили, что это хорошая идея, поскольку людей смогут активнее информировать об угрозе заражения коронавирусом. И лишь 9% респондентов проявили безразличие к данному вопросу.
Россияне откажутся от походов в заведения, в которых будет действовать система идентификации по QR-кодам. Об этом заявили 47% участников. 42% опрошенных пока не знают, что предпримут в случае введения такой системы в столице. И лишь 11% проголосовавших готовы проходить идентификацию.
Чуть более половины опрошенных (62%) опасаются того, что большинство москвичей негативно воспримут такие нововведения. 23% участников считают, что граждане столицы быстро привыкнут к таким условиям. А 15% россиян пока не знают, какой реакции ждать от граждан Москвы.
Большинство опрошенных (87%) не считают, что введение QR-кодов — это эффективная мера борьбы с эпидемией. 9% россиян заявили, что ситуация с эпидемией улучшится, поскольку многие будут вынуждены чаще сдавать тест на коронавирус, что приведет к контролю за ситуацией. 4% проголосовавших считают, что такими темпами вирус скоро будет полностью побежден.
В исследовании приняли участие 3057 человек.
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Общество
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