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Артист «Кривого зеркала» рассказал об операции на сердце 

News.ru 1 час назад
Артист «Кривого зеркала» рассказал об операции
Фото: Instagram
Артист «Кривого зеркала» Карен Аванесян рассказал, как восемь лет назад он перенёс инфаркт во время съёмок передачи Евгения Петросяна «50 лет на эстраде».
По словам Аванесяна, он два дня отработал на сцене, после чего попал в больницу имени Бакулева, где врачи установили на его сердце стент. Как вспоминает юморист, после операции он был «как новенький». С тех пор он старается соблюдать диету, следить за весом и проходить не менее пяти километров пешком каждый день.
Всю пандемию провёл за городом. Благо, чувствую себя прекрасно, но всё же прохожу профилактическую проверку у врачей. Сердечко, слава Богу, работает нормально, — приводит слова Аванесяна StarHit.
Ранее участник шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, как за год похудел на 40 килограммов с помощью гастрошунтирования. В планах у него сбросить ещё 20 кг. Юморист признался, что решился на операцию из-за своей лени: ходить в спортзал или худеть на диетах совсем не для него, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Общество , Евгений Петросян , Александр Морозов , StarHit
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