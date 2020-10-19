Пик приближается: эпидемиологи сделали заявление по COVID в РФ

Эпидемиолог высказала мнение, что в ближайшее время в России может быть достигнут пик по выявляемым за сутки заразившимся COVID-19. Также она выразила надежду на то, что прирост не превысит отметку в 20 тысяч человек в сутки, но допустила, что это возможно, если граждане не будут соблюдать меры безопасности, а также из-за сезонного ухудшения способности организма сопротивляться респираторным инфекциям в результате переохлаждения, вызванного резкими перепадами температуры. Пшеничная высказала мнение, что в первой декаде декабря может начаться процесс стабилизации ситуации.