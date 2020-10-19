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Психолог объяснил нежелание россиян носить маски 

Lenta.ru 17 минут назад
Объяснено нежелание россиян носить маски
Фото: Pixabay.com
Нежелание россиян носить маски и негативная реакция на соответствующие просьбы вызваны тем, что многие не понимают предназначение средств индивидуальной защиты. Кроме того, у многих пользование ими еще не вошло в привычку. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал психолог Павел Жавнеров.

«У меня самого было противоречивое отношение к маскам. Понял только потом. Если средства массовой информации будут это доносить и объяснять, то тогда люди будут безоговорочно эти маски носить», — добавил специалист.

Он также отметил, что многие верят в огражденность от вируса благодаря защитной маске. Однако, по словам психолога, маска нужна для того, чтобы не заразить другого человека.
В случае, если человеку делают замечание из-за отсутствия маски, нужно предоставить ему и легкое решение это проблемы, считает Жавнеров. Например, предлагать маски бесплатно.

«Если человек считает, что ему делают замечание и понимает, почему это происходит, то его эмоционально будет это задевать. Если он поймет, что маска защитит от него самого, он будет адекватнее реагировать», — подытожил эксперт.

Ранее в Москве ужесточили контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте. Так, гражданам без средств индивидуальной защиты не позволят совершить поездку, даже если они оплатили проезд.
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Общество , Социология , Москва
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