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«Это миллионы»: Шукшина объявила войну пошлым телешоу 

Майк Габриелян 17 минут назад
«Это миллионы»: Шукшина объявила войну пошлым телешоу
Фото: РИА Новости
В России объявили войну пошлым телешоу на ТВ. Инициатором стала актриса Мария Шукшина. Она написала открытое письмо к светским и духовным властям страны, передает «Царьград».
Актриса пишет, что ради рейтингов телеканалы готовы на все. Они выплачивают огромные деньги звездам, чтобы те раскрывали скандальные подробности своей жизни. Сама Шукшина перестала ходить на подобные шоу. Но туда по-прежнему ходят ее родственники и знакомые.

«Я смотрю на своих родственников, которые ходят туда, им платят деньги. Если не будут платить денег — а это миллионы, я знаю порядок цен, потому что мне самой предлагали, — вы думаете, кто-нибудь туда пойдёт? От экспертов до массовки — всем платят. Экспертам, массовке, гостям. Всем абсолютно. Это их заработок», — заявила Мария.

Актриса просит ввести если не цензуру для подобных ток-шоу, то хотя бы альтернативное телевидение. По ее словам, рейтингами нельзя оправдать пошлость, которой нынешнее ТВ учит людей. Россияне привыкают именно к тому, что им показывают по центральным каналам.
На крик души Шукшиной обратили внимание учредитель канала Константин Малофеев и ведущий Юрий Пронько.

«Зритель получает из-за этих рейтингов полное расчеловечивание. При этом нельзя забывать, что телевидение — часть культуры, это инструмент для воспитания массового зрителя, которого сейчас просто расчеловечивают и оболванивают», — сказал Малофеев.

По его словам, власть должна решить, кому давать субсидии. Например, Первый канал полностью живёт на деньги от рекламы. А ВГТРК — только на субсидии и рассказывает только о том, что государство хочет донести — об идеях патриотизма, уважения памяти предков, семейных ценностях и так далее.
Ранее «Рамблер» сообщал, как Михаила Еремеева обманули на ТВ.
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Общество , Мария Шукшина , Юрий Пронько , Константин Малофеев , Михаил Еремеев , ВГТРК , Царьград ТВ
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