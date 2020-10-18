Эксперт прокомментировал снижение уровня антител после COVID

Снижение уровня антител после перенесенной коронавирусной инфекции не говорит о том, что иммунитет к ней исчезает, поскольку в организме формируются клетки, которые обеспечивают иммунную защиту при повторной встрече с вирусом. Об этом сообщил журналистам в воскресенье директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
Тотолян объяснил, что с этим согласуется и отсутствие случаев повторного заражения пациентов, которые уже находились на стационарном лечении из-за коронавирусной инфекции. Он отметил, что при бессимптомном течении антитела также вырабатываются, но носят нестойкий характер.