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В России выросли продажи шампанского 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
В России выросли продажи шампанского
Фото: depositphotos.com
С января по сентябрь 2020 года объем розничных продаж шампанских и игристых вин вырос на 8,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — сентябре 2020 года составил 10,4 млн декалитров (дал) (108,3% от уровня января — сентября прошлого года). В сентябре продано 1 млн дал (113,7% от уровня сентября прошлого года)", — рассказали в организации.

Отмечается, что объем розничной продажи вин в январе — сентябре этого года составил 40 млн дал, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, был замечен рост розничной продажи водки в январе — сентябре на 2,3% до 53,5 млн дал.
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