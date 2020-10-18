Вирусолог рассказал о новом агрессивном коронавирусе 

Российский вирусолог рассказал о новом агрессивном мутировавшем коронавирусе. Он может передаваться людям от животных. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на доктора биологических наук и профессора кафедры «Вирусология» МГУ Алексея Аграновского.

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей», — сказал Аграновский.

Однако ученый отметил, что для агрессивных мутаций коронавирусу нужно много носителей. Скорее всего, ему не хватит количества зараженных, тем более, что уже появляется вакцина против COVID.

Аграновский считает, что вирус может мутировать, но это крайне маловероятно, поскольку он не способен быстро меняться.

«Он не так быстро меняется, как вирус гриппа. Мы делаем все возможное и неплохо справляемся. Я надеюсь на новые вакцины, отечественные и зарубежные», — сказал вирусолог.

По мнению эксперта, победа над COVID-19 наступит, когда суточный прирост пациентов составит менее тысячи человек.