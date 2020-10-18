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Вирусолог рассказал о новом агрессивном коронавирусе 

Майк Габриелян 1 час назад
Российский вирусолог рассказал о новом агрессивном мутировавшем коронавирусе. Он может передаваться людям от животных. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на доктора биологических наук и профессора кафедры «Вирусология» МГУ Алексея Аграновского.

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей», — сказал Аграновский.

Однако ученый отметил, что для агрессивных мутаций коронавирусу нужно много носителей. Скорее всего, ему не хватит количества зараженных, тем более, что уже появляется вакцина против COVID.
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Аграновский считает, что вирус может мутировать, но это крайне маловероятно, поскольку он не способен быстро меняться.

«Он не так быстро меняется, как вирус гриппа. Мы делаем все возможное и неплохо справляемся. Я надеюсь на новые вакцины, отечественные и зарубежные», — сказал вирусолог.

По мнению эксперта, победа над COVID-19 наступит, когда суточный прирост пациентов составит менее тысячи человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые научились предсказывать мутации вирусов при помощи математической модели.
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Общество , Наука и техника
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