В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом 

Все новости на карте

На территории России за то же время скончались 8 617 человек.

За последние сутки на территории столицы зарегистрировано 52 летальных исхода среди пациентов, больных коронавирусной инфекцией. У всех умерших была также диагностирована пневмония.

Соответствующую информацию предоставляет городской Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Оперштабе повторно обращаются к москвичам с просьбой не заниматься самолечением и вызвать врача при первых проявлениях симптомов ОРВИ.

Всего в стране за тот же период от СOVID-19 скончались 8 617 человек. Кроме того, было зафиксировано 14 922 новых случая заражения.