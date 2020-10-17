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В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом 

ТК «Звезда» 17 минут назад
В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
Фото: : Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
На территории России за то же время скончались 8 617 человек.
За последние сутки на территории столицы зарегистрировано 52 летальных исхода среди пациентов, больных коронавирусной инфекцией. У всех умерших была также диагностирована пневмония.
Соответствующую информацию предоставляет городской Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Оперштабе повторно обращаются к москвичам с просьбой не заниматься самолечением и вызвать врача при первых проявлениях симптомов ОРВИ.
Всего в стране за тот же период от СOVID-19 скончались 8 617 человек. Кроме того, было зафиксировано 14 922 новых случая заражения.
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Общество , Происшествия , Москва
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