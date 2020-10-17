Соловьёв пожаловался на «угрозы диаспор»

Он добавил, что это повод для серьёзной чистки от лоббистов иностранных государств и не только правоохранительных органов, но и чиновников. А если выяснится, что чиновники берут деньги за поддержку интересов иностранных государств, то это измена.

Соловьёв отметил, что он и его коллеги — Александр Коц Сергей Карнаухов являются российскими гражданами, и их интересуют только национальные интересы России. И всё сказанное ими — это то, как они видят эти интересы.