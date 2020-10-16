В новой реальности свобода придет к нам виде QR-кода

Власти везде вынуждены демонстрировать, что они не сидят без дела, а как-то реагируют на угрозу. Иначе общество не поймет. Но общество не поймет, если всех снова запрут по домам, особенно на фоне исчерпания средств поддержки. Политики демократических стран оказываются между двух огней. И если нынешними паллиативными, по сути, мерами — а они именно таковы, несмотря на грозный термин «комендантский час», — эпидемию сдержать не удастся, то придется, видимо, переходить к еще более жестким и еще менее популярным. Но это еще не самый серьезный выбор, который встанет скоро во весь рост перед странами западной демократии.