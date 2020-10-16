В новой реальности свобода придет к нам виде QR-кода

Если уж у Германии, являющейся локомотивом европейской экономики, нет денег на новый локдаун, то у кого же тогда есть? Вот и российский министр экономики Максим Решетников вторит фрау Меркель, говоря, что в проекте бюджета на будущий год не закладывается второй жесткий локдаун. Впрочем, там и первый не закладывался.
Вторая волна пандемии накрывает и Европу, и Америку. Антирекорды по заболеваемости и числу смертей бьются не только в России. Однако пока единственной страной, решившейся на новый локдаун, стал Израиль, которому не привыкать жить на военном положении. А вот европейские страны каждая по-своему экспериментируют по части ограничительных мер, избегая при этом карантина. В той же Германии пока запрещают собираться больше чем по 15-25 человек. Рестораны будут закрывать в десять вечера.
Во Франции вводят комендантский час в столице и ряде других городов с высоким уровнем распространения заразы. Аналогичные меры принимают в Великобритании, но это наталкивается на большее сопротивление местных властей. По ресторанам и ночным клубам и барам решили ударить в Испании, их в Каталонии закрыли на две недели. На три недели закрыли бары и рестораны в Чехии и в Нидерландах.
В других странах, как правило, речь идет лишь об ограничении времени работы. Где-то запрещают употреблять алкоголь в общественных местах, поскольку он сильно сокращает социальную дистанцию. Повсеместно в Европе ужесточается масочный режим, даже на улицах.
Власти везде вынуждены демонстрировать, что они не сидят без дела, а как-то реагируют на угрозу. Иначе общество не поймет. Но общество не поймет, если всех снова запрут по домам, особенно на фоне исчерпания средств поддержки. Политики демократических стран оказываются между двух огней. И если нынешними паллиативными, по сути, мерами — а они именно таковы, несмотря на грозный термин «комендантский час», — эпидемию сдержать не удастся, то придется, видимо, переходить к еще более жестким и еще менее популярным. Но это еще не самый серьезный выбор, который встанет скоро во весь рост перед странами западной демократии.
Альтернатива такова: либо новые периодические жесткие карантины, либо ужесточение мер социального дистанцирования, либо третье — социальный дарвинизм, и пусть те, кому суждено умереть, умирают. Что не очень вписывается в нормы современной цивилизации. При этом масок и ограничения массовых мероприятий может оказаться недостаточно, а полностью прекратить все социальные контакты абсолютно нереально.
Но есть успешный опыт сдерживания эпидемии у азиатских стран, таких как Китай, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Япония. Там эффективно внедренные меры социального дистанцирования были дополнены еще более эффективной системой отслеживания всех контактов зараженных. Это означает внедрение системы электронного трекинга на общенациональном уровне, к чему, похоже, сегодня ни одна западная демократия политически не готова. Впрочем, к тем мерам борьбы с терроризмом, которые начали внедрять в начале века, они тоже сначала были не готовы. Привыкли. Почему-то кажется, что еще полгода-год блуждания коронавируса по планете, и электронная санитарная слежка станет нормой повсеместно.
В нашей стране заморочек по части неприкосновенности частной жизни всегда было меньше. А потому вполне логична и в нынешней ситуации оправданна, например, инициатива московских властей идентифицировать посетителей ночных клубов по QR-коду. Если обнаружится затем вспышка заболевания, всем придется пройти тест. Под угрозой штрафа для начала.
Опыт, скорее всего, расширят на другие заведения, для начала на госучреждения. А уличные камеры видеонаблюдения обеспечат соблюдение самоизоляции тем, кому ее пропишут. Ровно по этому пути шел не только Китай с его системой социального кредита, но и Тайвань, и Южная Корея. И если воспринимать нынешнюю ситуацию как состояние биологической войны, то внедрение таких мобилизационных мер повсеместно — лишь вопрос времени. Как оправдание того, чтобы не сажать на карантин поголовно всех. В этом смысле свобода в новой реальности придет к нам виде QR-кода.