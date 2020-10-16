Россияне не хотят видеть студентов-тьюторов в школах

Более половины россиян (61%), опрошенных на портале «Рамблер», не одобряют идею о введении в Москве нового формата преподавания в виде тьюторства. Они считают, что дети давно не получают должного образования из-за ситуации с эпидемией. На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в ряде классов в столице планируется пригласить студентов и выпускников педвузов для защиты от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. Одобрили данную инициативу 28% участников. По их мнению, это необходимо как для молодых специалистов, которые будут вовлечены в процесс (что подарит им опыт), так и для самих детей, которым будет интереснее учиться. Для 11% проголосовавших данный вопрос является спорным.

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Чуть более половины респондентов (55%) не считают, что новый формат преподавания защитит от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. По их словам, данная категория граждан может заразиться COVID-19 не только в школе, но еще в транспорте и магазинах. 26% россиян в принципе не понимают "шума" вокруг коронавируса. И лишь 19% участников считают, что сейчас важна любая инициатива. Поэтому они назвали эффективными данные меры безопасности.

Чуть менее половины опрошенных (44%) очень сильно устали от нововведений из-за COVID-19. Они заявили, что для них эти условия стали «невыносимыми». 43% участников устали от них, но признались, что пока для них условия терпимы. И лишь 13% россиян все устраивает.

Как выяснили аналитики Рамблера, чуть более половины респондентов (53%) считают, что молодые специалисты должны подключаться к ответственной работе постепенно (сначала лекции, затем практические занятия с наставником, а только потом уже выход на работу). 24% россиян считают, что молодые специалисты не уступают профессионалам, поскольку имеют желание практиковаться. По их мнению, молодых специалистов отличает то, что у них есть современное видение окружающего мира. Эффективность занятий с молодыми специалистами, по их словам, может быть более заметной. 23% россиян видят преимущество в том, что только так они могут нарастить нужный опыт.