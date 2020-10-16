Россияне не хотят видеть студентов-тьюторов в школах

Более половины россиян (61%), опрошенных на портале «Рамблер», не одобряют идею о введении в Москве
нового формата преподавания в виде тьюторства. Они считают, что дети давно не получают должного образования из-за ситуации с эпидемией. На днях мэр Москвы Сергей Собянин
заявил о том, что в ряде классов в столице планируется пригласить студентов и выпускников педвузов для защиты от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. Одобрили данную инициативу 28% участников. По их мнению, это необходимо как для молодых специалистов, которые будут вовлечены в процесс (что подарит им опыт), так и для самих детей, которым будет интереснее учиться. Для 11% проголосовавших данный вопрос является спорным.