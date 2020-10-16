В Греции раскрыли особенности вакцины РФ

Валериос Асланидис стал первым греком, который получил русскую вакцину против коронавируса «Спутник V». 67-летний винодел, председатель Анапской общественной организации греков «Горгиппия», вошел в число 12 тысяч добровольцев. Он подробно рассказывает о подготовке к вакцинации и о самой процедуре. «Я в порядке», — говорит он.

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Грек-понтиец рассказал журналистам Sputnik, что друг посоветовал ему сделать вакцину, и он немедленно самолетом вылетел в Москву

«Перед вакцинацией у меня все проверили»

67-летний грек-понтиец проживает в российском городе Анапа , где у него есть собственный виноградник с винодельней, которую он называет «древнегреческой». В настоящее время он находится дома после вакцинации, сделанной четыре дня назад.

«Четыре дня назад я получил вакцину в Москве. Мой друг по борьбе, чемпион Советского Союза, позвонил мне и посоветовал вакцинироваться, когда я захочу. Я сразу купил билет на самолет до Москвы и поехал в центр вакцинации. Это замечательный центр, и мне сделали все необходимые проверки — анализ крови, тест на антитела, тест на коронавирус и проверку моих легких. Все, что можно. Через два часа, увидев, что со мной все в порядке, мне вкололи вакцину. Мы прошли в комнату с бронированной дверью и холодильником, где была температура —32 градуса по Цельсию. Мне показали вакцину, которая была заморожена, а потом подогрета до —18 градусов. И они сделали мне вакцинацию. Затем я пошел к врачу, где мне сказали подождать 30 минут», — рассказывает Валериос Асланидис.

«На 21 день после первой вакцины вы делаете вторую вакцинацию»

«Врач спросил меня, как я себя чувствую. Я ответил, что в порядке. Он сказал мне, чтобы я написал ему, если у меня повысится температура, заболит рука или вообще что-нибудь будет происходить не так. Он измерял мне температуру пять или шесть раз в день, а у меня абсолютно ничего не было. Я чувствовал себя также, как и до вакцинации. Затем врач сказал мне снова прийти через две недели, чтобы снова сделать тест на антитела. Если все пройдет успешно, то на 21-й день после первой вакцинации нужно сделать вторую. Срок действия первой вакцины составляет от трех до шести месяцев, а второй — два года или более. Первая вакцина — это то, что вы чувствуете, а затем вы делаете вторую. В вакцине, согласно инструкции, написано, что ее делают те, кому за 60 лет, а мне 67, и у меня все в порядке», — подчеркивает ветеран дзюдо.

«Это не так просто, как вакцина от гриппа»

Бывший чемпион по борьбе, завершив спортивную карьеру, решил посвятить себя любимому делу и создал традиционный «древнегреческий» виноградник в поселке Витязево в Анапе. Он фактически является одним из самых известных местных жителей. И это стало одной из первых причин, по которой ему была сделана вакцина.

«Там, где я получил вакцину, ее сделали министры, заместители министров и друзья Путина. Все „свои люди". По статистике в России вакцинировано всего 12 тысяч человек, в ноябре планируется сделать еще больше. Это не так просто, как вакцина от гриппа. Они должны проверить вас. Если у вас проблемы с сердцем или есть антитела и многое другое, вы не можете получить вакцину. Получить вакцину — это еще и не бесплатно. У тебя должны быть друзья. Родственники Путина, восемь человек, сделали это, и все в порядке. Я ничего не платил, я делал это бесплатно», — отмечает он.

«Вакцина убивает коронавирус»

Многие боятся рискнуть и сделать прививку сейчас, но Валериос Асланидис не из их числа: «Я не боялся. Чего мне бояться? Через 21 день я посмотрю, как все идет, и порекомендую вакцинацию другим. Сейчас у меня все хорошо, совсем не было больно, температуры не было, все было нормально. Месяц назад мне тоже сделали прививку от гриппа. В России есть новая технология, вакцина убивает коронавирус, не дает ему проникнуть глубже в организм. И все мои друзья, которые сделали это, в порядке».

«Коронавирус не появлялся несколько месяцев, и нам нужно сделать вакцину»

Валериос Асланидис — патриарх понтийцев региона, сумевший их объединить, всем дает такой совет по поводу вакцины: «Коронавирус не уйдет через несколько месяцев, это надолго, и нам нужно вакцинироваться. Невозможно жить только в масках и не ходить на работу. Врачи посоветовали мне первые две недели быть осторожным, чтобы не заболеть. Тогда я буду свободен — мне не будут нужны ни маски, ни что-то еще. Мои друзья, которые сделали прививку, не носят масок. Еще раз говорю, я в порядке. Будьте осторожны, и всегда всем желаю здоровья», — заключает он.

«Наш долг — помогать науке. Я полностью доверяю докторам и вижу, что они ведут великую битву, чтобы избавиться от этого проклятия. Я рад, что являюсь частью команды, которая пытается победить коронавирус. Я не хочу думать о своей жизни в карантине и в масках. Я хочу, чтобы мои внуки жили свободными от всего этого зла, которое постигло нас, и мы все должны испытывать доверие к врачам и властям. Это сообщение, которое я отправляю всем. По истечении 21 дня посмотрю, что получилось, и порекомендую другим. Теперь у меня все хорошо, совсем не больно, не было ни температуры, ничего», — написал Валерий Асланидис в своем Фейсбук.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от covid-19 «Спутник V». 15 августа сообщалось, что в России начали выпуск вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи, где наладили производство.