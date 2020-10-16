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Ургант показал Мишустина в пиджаке на голое тело 

Lenta.ru 1 час назад
Ургант показал Мишустина в пиджаке на голое тело
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант высмеял премьер-министра Финляндии Санну Марин, которая снялась для журнала Trendi в пиджаке на голое тело и с глубоким декольте. Выпуск передачи «Вечерний Ургант» доступен на сайте Первого канала.
Сначала комик показал фотографию Марин. Он назвал ее красивой женщиной, но потом добавил, что получает больше удовольствия, когда смотрит на российского премьер-министра Михаила Мишустина. Вскоре после этого на экране появилась отретушированная фотография политика в пиджаке на голое тело. Под его одеждой можно разглядеть накаченный пресс.
Соведущий Дмитрий Хрусталев отреагировал на снимок, сказав, что хочет посмотреть на Мишустина без одежды. «Нет, без пиджака нельзя, он же не президент», — с иронией ответил Ургант.
Фотографии Санны Марин вызвали споры в сети. Многие пользователи сочли ее образ неприличным для политика. Другие же наоборот поддержали финского премьер-министра. В ее защиту они начали публиковать снимки в аналогичных образах с хештегом #imwithsanna («Я с Санной») и запустили флешмоб.
В начале октября 2020 года Иван Ургант в рамках шоу спародировал путанную речь олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на заседании с президентом Владимиром Путиным.
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Общество , Шоу-бизнес , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Финляндия
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